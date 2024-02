Qualità dell'aria: come è la situazione a Napoli

Mentre l'attenzione è tutta concentrata sulla qualità dell'aria di Milano, indicata come una delle città più inquinate del globo, per sapere come è la situazione dell'aria nella nostra città dobbiamo guardare i dati dell'Agenzia della Regione Campania deputata al monitoraggio, l'Arpac. Come mostra l'ultimo bollettino, relativo al 21 febbraio, la situazione è decisamente tranquillizzante sul fronte del monossido di carbonio e biossido di azoto. Molto meno buona, invece, si rivela quella delle cosiddette "polveri sottili" che mostrano diversi sforamenti delle soglie

Qualche sorpresa la riserva poi l'esame complessivo della qualità dell'aria, che stando alla mappatura Arpac risulta migliore nella zona del Corso Meridionale (segnapunto verde) più che in qualsiasi altra zona della città (segnapunto giallo, nel range)