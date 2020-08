Mafalda De Simone: "Per diventare influencer di successo servono creatività e intraprendenza"

Mafalda De Simone è un’influencer campana molto attiva e seguita su Instagram, dove ha superato la soglia dei 143.000 follower. Studentessa della facoltà di Giurisprudenza, al termine del percorso di studi, ha quasi cominciato per gioco a pubblicare post che hanno ricevuto via via consensi sempre maggiori, divenendo una delle influencer beauty più seguite sui social.

- Com'è nata la tua passione per Instagram e come hai iniziato?

"Il mio percorso ha avuto inizio dall'estate del 2016, tutto è cominciato per gioco condividendo scatti inerenti outfit, makeup e ottenendo sempre maggior riscontro,così mi sono resa conto di volerlo fare seriamente dedicandomi ogni giorno alla costruzione del mio profilo Instagram. Sono man mano entrata in contatto con diverse aziende per le campagne di promozione dei loro prodotti riuscendo a conquistare la fiducia di molte persone. Non credevo di raggiungere questi risultati".

-Come spieghi il tuo successo? Cosa cercano nel profilo i tuoi follower?

"Il mio profilo è orientato principalmente al mondo della moda e del beauty, penso che il modo in cui interagisco con le persone sia molto apprezzato. Ogni giorno cerco di dare il massimo per fornire ai miei fan suggerimenti sinceri sui prodotti che ho modo di provare e brand con cui entro in contatto, cercando sempre di mantenere una mia identità e originalità".

-Ti senti di dare un consiglio a chi vuole cercare di avere successo su Instagram?

"Consiglio agli aspiranti influencer di essere intraprendenti, di mettere a nudo la loro creatività e di essere se stessi".

-Quali sono i risultati raggiunti e le collaborazioni che hai instaurato finora?

"Collaboro con diversi brand di diversi settori quali moda, beauty,make-up,fitness e molte aziende artigianali del Made in Italy e aziende estere molto famose. Ho raggiunto notevoli risultati, negli ultimi anni sono stata scelta per prendere parte a diverse campagne riguardanti i settori del fashion e beauty".

-Qual è il tuo sogno nel cassetto? E' legato ai social o a qualcosa di diverso?

"Mi piacerebbe continuare questo lavoro con l’ambizione di raggiungere livelli sempre più alti diventando un’influencer riconosciuta a livello internazionale".