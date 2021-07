Franco Trentalance: "Vi svelo il segreto per conquistare una donna fin dal primo appuntamento"

Scrittore e imprenditore dalla voce irresistibilmente sensuale, il mitico ex pornodivo è in vacanza nei Campi Flegrei. Dopo l'Hotel Miramare di Sant'Angelo, a Ischia, sarà a Pozzuoli per presentare un libro di poesie di cui firma la prefazione

Franco Trentalance, il più mitico e sexy degli ex pornodivi, oggi scrittore e imprenditore ha scelto i Campi Flegrei per la sua prima vera vacanza. "Prima viaggiavo molto per lavoro, così cercavo di vedere quanto più potevo dei luoghi. Oggi, finalmente, dopo tanto tempoposso godermi una vacanza. Ischia è fantastica, bellissima". Trentalance è infatti stato ospite qualche giorno dell'Hotel Miramare, vera oasi di charme a Sant'Angelo. Sarà quindi a Pozzuoli per una serata al Black & white, dove si presenta il libro di poesie di cui ha firmato la prefazione "Immagine senza corsetto", della poetessa Maria Vona. "Se vi state chiedendo cosa c'entra Trentalance con la poesia, vi dico subito che, al di là dell'attinenza immediata suggerita dal titolo della raccolta, credo che la poesia sia l'espressione più alta dell' utilizzo della parola che anche nell'ambito della seduzione riveste un ruolo molto importante. Le donne insegnano - prosegue il mitico Trentalance - che se anche a loro piace molto qualcuno esteticamente e poi quando parla dice un mucchio di fesserie, la libido crolla e non succederà nulla".

Come conquistare una donna fi dal primo appuntamento

"Se utilizzando le parole esprimiamo idee e concetti, tutto diventa più interessante. Insomma - dice sorridendo sornione Trentalance - la poesia e la parola sono un'arma molto potente e in questo io me la cavo abbastanza. Ovviamente non c'è una parola magica per conquistare un uomo o una donna. Ma posso dirvi che spesso si tende a parlare tanto per impressionare il potenziale partner, quando invece bisognerebbe ascoltare, ascoltare tanto".

E se l'82% dei primi appuntamenti in tutto il mondo avviene al ristorante, si intuisce l'importanza di una buona conversazione, magari accompagnata da un buon bicchiere di vino come quello prodotto proprio dall'ex porno divo con l'etichetta "Fallo!" : il nome, senza se e senza ma, gioca con i doppi sensi ed è anche un consiglio a seguire la passione e i desideri. Si tratta dunque di un'etichetta "motivazionale". "Il livello di passione che mettiamo in ciò che facciamo, ne determina il successo", ricorda infatti la retro etichetta delle bottiglie di vino firmata da Trentalance.

“Fallo!”

Tre i vini autoctoni Friulani artigianali di qualità prodotti da Trentalance: Ribolla Gialla (bianco), Schioppettino (rosso) e Ribolla Gialla spumante. Tre vini per tre situazioni fondamentali della vita:

#falloadesso

#falloancora

#falloconamore

Il progetto, nato nell'autunno del 2020, è stato seguito da Trentalance in tutte le sue fasi partendo dall'accurata selezione dei vigneti da cui ottenere i vini della linea. Il bianco, in particolare, è un vino prodotto con uva a bacca bianca del Friuli-Venezia Giulia “Ribolla gialla”, un prodotto dal corpo leggero e note floreali ideale per accompagnare cene e pranzi estivi, come freschi aperitivi, con pietanze e piatti a base di pesce. Non resta che provare a farlo, quindi.

E Franco promette che tornerà presto nel napoletano, e a Ischiaper presentare il suo vino