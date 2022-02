I 10 alimenti che accendono il desiderio e fanno durare di più a letto

Saper accendere il desiderio del partner è fondamentale. Soprattutto se si vuole un San Valentino di passione. Per quanto strano possa sembrare, i consigli più efficaci, pratici e semplici per assicurarsi una notte di passione vengono dai compassati inglesi: il prestigioso The Sun ha pubblicato infatti una guida che assicura miracoli, realizzata con il contributo della “sexpert” greca Stella Ralfini. La materia prima, in ogni caso, è decisamente mediterranea e, a leggere bene, sostanzialmente napoletana. Ecco perché

“Bed - iterranean Diet”: per farlo bene e a lungo

Come spiega The Sun, per accendere il desiderio serve la dieta giusta, ovvero una sex diet.

La sex diet o Bediterranean Diet poggia innanzitutto sull'olio extra vergine di oliva, in grado di ridurre l’impotenza maschile fino al 40%. Non potevano poi mancare le ostriche, ricche di zinco, in grado di stimolare sia la produzione di testosterone sia, anche, la libido femminile. Indispensabile, ovviamente, il cioccolato fondente che aumenta i livelli di dopamina e serotonina, riducendo i livelli di stress perchè, è risaputo, alcune attività richiedono serenità mentale, meglio ancora se accompagnato da mandorle, che incrementano la produzione degli ormoni. Nei calici, poi, meglio la birra che secondo le ricerche più recenti aumenta la resistenza sessuale.

Birra per aumentare la resistenza

Conferme sull’efficacia del cibo per garantire le “sex- performances", e in particolare della birra, giungono anche dalla dott.ssa Valentina Schirò, biologa specializzata in Scienze della Nutrizione: “frutti di mare, crostacei, arachidi tostate non salate, pomodoro, pesce azzurro, zafferano e cioccolato fondente: questi sono alimenti particolarmente ricchi di principi attivi che influiscono positivamente sulla sfera sessuale - spiega - Inoltre, ci sono numerosi studi che confermano la relazione positiva tra l’assunzione di birra e l’aumento della resistenza sessuale: a tal proposito, bisogna sottolineare come il tutto dev’essere inserito all’interno di uno stile di vita sano e quindi attivo. Altro aspetto non indifferente è il rispetto della modalità di consumo ovvero una frequenza bassa e regolare e all’interno dei pasti principali”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il Medical Daily, che mette in risalto come le birre - quelle scure - risultino un toccasana per aumentare la libidine e rafforzare la salute generale. E Simone Brusadelli, mastro birraio di Doppio Malto, aggiunge: “Certamente il consumo, sempre responsabile, di un buon boccale genera emozioni positive che poi influiscono, successivamente, sulla nostra quotidianità: siamo più felici, rilassati e, di conseguenza, riusciamo ad affrontare con il giusto mindset la vita. Da questo punto di vista, noi di Doppio Malto cerchiamo sempre di soddisfare le richieste dei nostri clienti, offrendo una selezione di birre sempre più variegata. Per festeggiare al meglio questo San Valentino, il consiglio è di provare la nostra Sexy IPA, una birra seducente ed esotica che si contraddistingue per il suo gusto lungo e importante e per un avvolgente colorazione dai riflessi mogano d’ambra. Un regalo perfetto che, grazie al nostro shop online, arriva direttamente a casa per sorprendere il proprio partner”. Ed è già tendenza, visto che Austin Monthly, all’interno di un elenco di proposte per San Valentino, inserisce anche una degustazione si birra e in Inghilterra qualcuno ha già pensato di sostituire i classici petali di fiori lanciati dai bambini prima dell’arrivo degli sposi con un brindisi alla birra per celebrare l’unione.

La top 10 delgli alimenti per una lunga notte di passione

Ecco i 10 alimenti più efficaci per una eccezionale sex performance :

1) Olio extra vergine d’oliva, capace di ridurre l’impotenza del 40%;

2) Ostriche, efficaci sia per lui che per lei ;

3) Melagrana, per ridurre lo stress;

4) Birra, per durare di più;

5) Mandorle, per il giusto livello di ormoni;

6) Cioccolato fondente, per sentirsi più felici;

7) Fieno greco, per accrescere il desiderio;

8) Asparagi, autentici “stimolatori naturali della libido";

9) Zenzero, definito dagli esperti cibo “super sessuale”;

10) Fichi usati già secoli e secoli fa per favorire l’eccitazione.