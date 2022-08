Con la Cumana a Ischia e Procida: da settembre più corse

Successo davvero enorme per la "combinazione" treno + traghetto per Procida e Ischia, con tariffa integrata dedicata, lanciata da Eav lo scorso 8 agosto: i biglietti sono infatti sold-out fino alla fine di agosto.

Se fino al 31 agosto la vendita dei titoli di viaggio è sospesa, in considerazione del riscontro ricevuto dall’iniziativa avviata in via sperimentale con la compagnia di navigazione del gruppo Alilauro “Capitan Morgan”, in questi giorni - annuncia Eav - è allo studio una rimodulazione dell’offerta, con un incremento delle corse in partenza da Torregaveta verso le isole.