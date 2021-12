Caffè in tazzine d'autore per non dimenticare mai la responsabilità etica e sociale

Dical S.r.l. è l’azienda partenopea con sede a Saviano che produce Lollo Caffè. Nata 30 anni fa, è oggi tra le più grandi industrie di torrefazione, specializzata nella produzione di cialde, capsule e grani. Tutte le fasi del ciclo produttivo sono svolte al proprio interno, nella sede di Saviano: circa 25.000 mq di cui 11.000 coperti, 100 dipendenti, una capacità giornaliera di circa 30.000 kg di caffè torrefatto, e un potenziale produttivo di 60.000 kg di tostato al giorno, per la distribuzione nei canali Horeca, Vending ed Estero.

Da sempre attenta ai temi dell'ambiente e della solidarietà, l'azienda di recente ha aderito ad una serie di progetti solidali: “Insieme per fare del bere”, con cui, in collaborazione con Amref Health Africa e con il supporto di Giobbe Covatta, ha già contribuito alla costruzione di una cisterna di acqua in Africa; Treedom, con la piantumazione di 1000 alberi; ha garantito le cure mediche a quattro zampe trovatelli, in collaborazione con ENPA.

Per Natale lancia adesso una campagna di sensibilizzazione che alla responsabilità etica e sociale affianca l’ecosostenibilità, affidando ad una delle più famose illustratrici italiane, Camilla Falsini, la realizzazione di tazzine da caffè limited edition per un messaggio colorato e gioioso che invoca il rispetto per l'ambiente e l'ecosostenibilità