Mercatini di Natale: tutto pronto per il grande villaggio Coldiretti

Coldiretti Napoli assieme alle rappresentanze delle altre province della Campania è tornata giustamente soddisfatta dal Villaggio Coldiretti nazionale al Circo Massimo di Roma. Organizzato per richiamare l’attenzione del grande pubblico oltre che delle istituzioni sul valore e la qualità dell’agricoltura italiana alla vigilia della Giornata nazionale dell’Alimentazione, e articolato in 3 giorni, ha visto partecipare circa 2 milioni di visitatori. Ben 500 gli stand tra mercati degli agricoltori, aree del gusto, street food, agri-asili, animali della fattoria, orti, fattorie didattiche, agri-chef, laboratori, nuove tecnologie e workshop, presso i quali è stato possibile apprendere, giocare, divertirsi e degustare con i menu anti-inflazione per un pasto completo a base di prodotti 100% italiani al prezzo di 8 euro.

I prodotti della Campania grandi protagonisti

Tra i tanti espositori provenienti da tutta Italia, la Campania si è decisamente fatta notare con le sue eccellenze, ritagliandosi un ruolo da grande protagonista. Presenti al Circo Massimo in rappresentanza della nostra regione Le Gustose Tradizioni – azienda agricola Palladino Giuseppe, Eboli (Sa); Floricola Pastore, Napoli; TerraFelix, soc. coop. Soc. Sant’Arpino (Ce); Soc. coop. Agricola Genuino, Dugenta (Bn); Azienda agricola Rusciano Domenico, Teano e Chiaiano (Na); Società agricola La Bersagliera S.r.l., Campagna (Sa); Le Starze, Vallo della Lucania (Sa); Azienda Nobile, Giffoni sei Casali (Sa); Azienda agricola Valente, Ercolano (Na); Coop. Agricola Pecorino Bagnolese, Bagnoli Irpino (Av); Azienda agricola Minicozzi, Paduli (Bn).

Oltre 2mila gli iscritti Coldiretti giunti a Roma dalla Campania con appositi autobus.

La Campania è stata al centro di un importante momento istituzionale: il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida ha infatti consegnato il prestigioso riconoscimento "Cucina Italiana Candidata a Patrimonio Unesco" alle aziende di Campagna Amica Salerno agricola Nobile (Giffoni sei Casali) e Palladino Giuseppe (Eboli).

“I nostri prodotti sono il frutto di un lavoro paziente e costante, attento ai valori della biodiversità, della sostenibilità e dell’ambiente – dice Salvatore Loffreda, direttore della Coldiretti Campania – la qualità e la genuinità degli alimenti sono il nostro brand, il risultato della scelta di perseguire un'agricoltura resiliente e sostenibile, come ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio al nostro presidente nazionale Ettore Prandini, in occasione dell’inaugurazione del Villaggio Coldiretti di Roma. E, a proposito di Mercato Coldiretti, è già tutto pronto per il grande evento di Natale a Napoli, al quale vi aspettiamo numerosi per farvi conoscere da vicino l'eccellenza dei nostri prodotti”.