Alici di Cetara: arriva il DOP per la colatura

La colatura di alici è un preparato che vanta origini millenarie: ne parla infatti già Plinio.

Questo meraviglioso e profumatissimo condimento deriva infatti dal garum, fatto a base di interiora di pesce e utilizzato lungo le coste campane per insaporire le pietanze.

L’antica ricetta era sicuramente conosciuta nel medioevo, nei monasteri della zona amalfitana, da cui è arrivata ai pescatori di Cetara che l'hanno rielaborata fino a farne il gustosissimo prodotto oggi richiesto in tutto il mondo, da cui gli innumerevoli tentativi di imitazione.

La tradizione

La tradizione impone che per la colatura siano utilizzate solo alici pescate lungo le coste amalfitane, nel periodo compreso tra marzo e luglio, quando - per le particolari condizioni ambientali - le loro carni risultano saporose e prive di grassi: occorrono circa 30 chili di alici per ricavare 1 litro di colatura, con una lavorazione dai tempi lunghissimi - circa 9 mesi - tra pulitura (vengono eliminate interiora e testa), salatura, tompagnatura in grosse botti di legno e stagionatura.

Ne deriva un liquido ambrato, brillante, profumato: poche gocce insaporiscono la pastasciutta, bruschette e minestre.

Il Dop

Da oggi Cetara può - finalmente - godersi il marchio Dop per la sua colatura di alici. "Una data storica, quella di oggi -spiega con entusiasmo Lucia Di Mauro, presidente dell’Associazione per la valorizzazione della Colatura di Alici di Cetara – finalmente la conclusione dell’iter che ci ha portato all’approvazione della nostra Dop. Ora è arrivato il momento di presentare al Mipaaf il piano di controllo. Ringrazio la Regione Campania e il Comune di Cetara per il prezioso sostegno e si può procedere verso la fase più interessante di tutte: quella della produzione. Nove mesi minimo di maturazione delle alici nei terzigni e botti di legno, che significa l’arrivo sugli scaffali della Colatura di Alici di Cetara Dop nel 2021″.

“La Campania sarà la prima Regione in Italia - spiega il Prof. Vincenzo Peretti, impegnato in prima linea per il riconoscimento - a potersi fregiare di una Dop prodotto trasformato di mare. Presto le aziende interessate potranno quindi partire per realizzare le prime confezioni Dop della Colatura di Alici di Cetara, seguendo il rigoroso disciplinare di produzione”.