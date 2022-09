I 20 cognomi più diffusi a Napoli e in provincia: la classifica

Molte conferme e qualche novità per la classifica dei cognomi più diffusi a Napoli e provincia, diffusa da in sito web dedicato, dal nome decisamente evocativo: cognomix.

La classifica

Nessun dubbio sul numero 1 dei cognomi più diffusi tra Napoli e provincia: da sempre, infatti, è e si conferma Esposito. A seguire sul podio, per Cognomix, sono Russo, Romano e Rosa, sia in città che in provincia. Non manca però qualche sorpresa, come rivela la classifica stilata che riproduciamo di seguito:

Napoli

1 Esposito 6763 2 Russo 3320 3 Romano 1552 4 Rosa 1233 5 Luca 1220 6 Martino 1190 7 Marino 1101 8 Coppola 1001 9 Amato 988 10 Varriale 920 11 Fusco 878 12 Ruggiero 809 13 Palumbo 768 14 Comune 766 15 Ferrara 713 16 D'Angelo 711 17 Scognamiglio 700 18 Gennaro 687 19 Giordano 681 20 De Rosa 674

Provincia di Napoli