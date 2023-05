A Chiaia musica live, cocktail colorati e omaggi floreali per l'inaugurazione del monomarca Nalì

Musica live, cocktail, sorrisi e omaggi floreali per l’opening in via Chiaia 97, nel cuore dello shopping e della movida napoletana, del primo store monomarca Nalì, celebre brand di accessori briosi, stilosi e in linea con i trend del momento.

Colore e stile

Atmosfera allegra e spumeggiante per una delle feste più cool del periodo, con il tag #NalìtakesNapoli: dj set live firmato da Marika; per tutti shopping bag customizzate Nalì in omaggio assieme a deliziosi pensieri floreali, realizzati al momento, nel flower bar di Claudia De Luca Flower Designer, posizionato all'ingresso dello store; make up dai tratti dell’arcobaleno by Benedetta Riccio; drink e cocktail declinati al gusto di fiori e frutti della bella stagione e uno sconto del 10% sul primo acquisto, da utilizzare entro 6 mesi.

Tra le elegantissime ospiti viste anche la blogger Ramona Amodeo, la conduttrice Veronica Maya e la cantante Monica Sarnelli.