ClioMakeUp sceglie Napoli per il suo primo spazio fisico permanente: è da OVS, a via Scarlatti

Fila lunghissima ed oltre un'ora di attesa per le tantissime fan della make up artist più amata d'Italia che al Vomero inaugura il primo ClioMakeUp Experience Store d'Italia

ClioMakeUp, all'anagrafe Clio Zammatteo, ieri aveva anticipato la sua presenza a Napoli con un video Instagram in cui mostrava gli angoli più iconici della nostra città per lasciare poi intravedere il suo spazio, fisico e permanente, nel nuovo store OVS di via Scarlatti, inaugurato oggi pomeriggio, 26 maggio, alla presenza di tantissime fans.

La partnership tra la catena OVS e la bionda e dolcissima guru della bellezza, con oltre 3,3 milioni di followers su Instagram, era stata ufficializzata qualche giorno fa, in un'apposita conferenza stampa, dove era stato annunciato che in tre punti vendita della catena sarebbero sorti altrettanti ClioMakeUp experience store: spazi di circa 30 metri quadrati in cui poter acquistare i prodotti del brand, con personale specializzato. Gli store coinvolti sono quelli di Parma, Messina e, soprattutto, Napoli, che è la città scelta per il primo taglio del nastro.

Bellissima, in abito giallo a geometrie con alta cintura in vita, su uno sfondo rigorosamente rosa, colore del brand, Clio nel video manda un saluto speciale ai lettori di NapoliToday