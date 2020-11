Clinica Mediterranea: 2° posto in Italia per angioplastiche coronariche

E' record per la Clinica Mediterranea di Napoli. La struttura di Posillipo si è infatti aggiudicata un importantissimo 2º posto per numeri di interventi di angioplastica coronarica eseguiti, subito dopo il Monzino di Milano e prima dell'ospedale Careggi di Firenze. "L’importante risultato raggiunto è merito del dott. Carlo Briguori, responsabile dell’ U.O. di Emodinamica, della dott.ssa Amelia Focaccio e di tutto lo staff - spiega la direzione della Clinica sulla pagina Facebook - I nostri complimenti più sinceri vanno a tutti i medici ed infermieri che quotidianamente portano la nostra Clinica al raggiungimento di traguardi importanti come questi".