Clementino, all'anagrafe Clemente Maccaro, non ha dubbi: il primo grande rapper italiano è stato Renato Carosone e resta insuperabile. "Nessuno ha mai fatto l'extrabit che c'è alla fine della canzone < > " spiega Clementino, al Trianon di Napoli per l'edizione 2022 del Premio Carosone. "Prima di lui non c'è nessuno - conclude il cantante - Per me è un grandissimo onore omaggiare un idolo, un mito e una leggenda della musica italiana e napoletana nel mondo".