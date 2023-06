Clementino e Jerry Calà, la foto sui social e l'annuncio

"Ultimo ciak con il grande Clementino, che ha fatto un pezzo fortissimo per il mio film "Chi ha rapito Jerry Calà". Questo l'annuncio del noto attore e regista in un post sui suoi profili social ufficiali, in cui ha pubblicato una foto insieme al rapper napoletano.

Calà, dunque, ha recuperato nel migliore dei modi dall'infarto che lo aveva colpito proprio nei mesi scorsi mentre era a Napoli per girare il film. L'amatissimo attore aveva raccontato in più occasioni come i medici napoletani gli avessero salvato la vita.