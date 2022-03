Pizzaiolo napoletano conquista New York: il sogno americano di Ciro di "Song 'e Napule" | VIDEO

"Ciro di Song 'e Napule è un'istituzione a New York, partito da zero, oggi ha la pizzeria napoletana più verace e pazza della cittá. Sempre un onore omaggiare i colleghi che hanno realizzato il sogno americano". Così il noto pizzaiolo Vincenzo Capuano ha omaggiato il suo collega, andando peraltro a visitare la sua attività newyorkese e - perché no - a preparare lì la pizza partenopea per eccellenza, la margherita.