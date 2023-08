Shannen Doherty (Brenda di Beverly Hills) a Napoli: la foto con Ciro Salvo

Il maestro pizzaiolo Ciro Salvo, titolare di 50 Kalò, ha mostrato con un post social l'ospite d'eccezione che oggi ha pranzato nel suo locale.

“Shannen Doherty, Brenda di 'Beverly Hills 90210' – scrive Salvo accanto a diverse foto con l'attrice – Chi non ha seguito questa fantastica serie negli anni 90? Emozionante”.

Un'estate particolarmente ricca di vip, quella in corso, per Napoli. Soltanto a proposito del revival anni '90, pochissimi giorni fa è stato in città Ronn Moss (Ridge di Beautiful) con moglie.