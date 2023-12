Il writer "Pluto" torna in azione su treno Eav.

È inconfondibile lo stile del writer Ciro Iacomino, in arte Pluto: colori sgargianti, pupazzoni con tre occhi e una metropoli arcobaleno a fare da sfondo. L'opera, che potrà essere ammirata oggi da turisti e pendolari delle linee vesuviane, nasce da una delle più belle vicende di riconciliazione degli ultimi anni. Protagonisti il writer e il Presidente dell'EAV Umberto De Gregorio.

La favola di Natale di Pluto e dell'EAV

Si tratta, insomma, di una specie di favola di Natale, che ha consentito al writer di tornare a colorare un treno, ma stavolta senza infrangere nessuna legge, anzi con il beneplacito dell'ente, e all'EAV di avere quest'anno il più allegro, irriverente, colorato e felice treno di Natale possibile.

Presentato all’officina EAV di Ponticelli, il lavoro di Pluto si intitola Reborn Hope: descrive un moderno Babbo Natale intento a portare un messaggio di speranza e fiducia nel mondo, aiutato da elfi e folletti dotati di terzo occhio che rappresenta la provvidenza.

"Un’opera realizzata in tempi record per non sottrarre materiale rotabile all’esercizio e non creare disagi all’utenza - tiene a sottolineare De Gregorio - questo treno, inoltre, rappresenta il prosieguo di un dialogo aperto tra EAV ed i writers affinché si riesca a regolamentare, sui treni più datati, un’attività che per anni è stata demonizzata a causa degli elevati costi sopportati dall’azienda per la rimozione dei graffiti nonché per il disagio provocato ai viaggiatori. Così come già avviene per i murales, EAV crede nell’espressione di qualsiasi forma d’arte, compreso i graffiti, l’importante è che questi vengano autorizzati e realizzati in totale sicurezza".

Il treno di Natale EAV circolerà sulle linee vesuviane di EAV.