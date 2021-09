Circolo Posillipo: è Filippo Parisio il nuovo presidente

E' Filippo Parisio il nuovo presidente del Circolo Nautico Posillipo. 71 anni, Parisio va a sostituire l'uscente Vincenzo Semeraro. Le elezioni dopo una battaglia decisamente aspra e ricca di colpi di scena.

“Sono pronto a sacrificare famiglia e lavoro - dichiara Parisio nel suo primo comunicato - perché ho un obiettivo: far tornare il Circolo Nautico Posillipo alla sua vera natura, non confondendolo più, come avvenuto in passato, con un luogo di “elioterapia”. Il che significa puntare sicuramente sullo sport. Dobbiamo “produrre” campioni: questa è la nostra vocazione e per questo voglio coinvolgere tutte le fasce di età, che dopo aver fatto sport vanno via ma che invece devono restare e vivere il Circolo in maniera diversa, come era in passato, con i Postiglione e i Porzio, i Fiorillo, i Silipo e i fratelli Fiorentino. Le attività sociali e culturali saranno propedeutiche al rilancio dello sport. Ed ecco, questa esigenza di cambiamento è stata fortemente sentita dalla platea”.

Vicepresidente amministrativo è stato eletto Renato Rivieccio e vicepresidente sportivo Fulvio Di Martire