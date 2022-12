Dal Nord Europa a Napoli: il cinnamon roll colpisce anche la Campania

Il cinnamon roll è un lievitato da forno dalla forma di una girella con una miscela segreta alla cannella. Inghilterra, Svezia e Germania si contendono la possibile paternità di queste chiocciole di pasta lievitata molto amate nei Paesi del Nord Europa, ma non solo.

In Campania sono quattro i punti vendita Mr Cinnamon dedicati alla produzione di tale prodotto (a Napoli in via Duomo). L’ideatore della catena è Carmine Angelino, giovane imprenditore campano.

"Lavoro con il mio team per facilitare il nostro lavoro e servire il cliente in tempi velocissimi grazie ai processi di standardizzazione. Anche se lo scenario storico che si è presentato in questi ultimi periodi (Covid, guerra, aumenti delle materie prime, bollette pazze di energia elettrica) mette ogni giorno a dura prova tutti, siamo comunque soddisfatti grazie al boom turistico in particolare a Napoli a cui stiamo assistendo. Bisogna sempre credere nei propri sogni e tenere duro nei momenti bui, perchè prima o poi i risultati arriveranno", ci spiega Angelino.