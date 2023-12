"Natu poco e te": la dedica d'amore di Ciccio Merolla e Marco Calone a Napoli

È un intenso omaggio d’amore a Napoli “N’atu poco ‘e te”, nuovo singolo di Marco Calone con Ciccio Merolla.

Il videoclip, che vi mostriamo, è girato nel cuore più profondo di Napoli, nei vicoli, tra la gente.

Scritto e musicato dagli stessi Calone e Merolla con Rolando Riera e Alessandro Sgambati - che l’ha prodotta - e distribuita da Warner Music Italy, “N’atu poco ‘e te” è in rotazione radiofonica e in tutti gli store digitali. Di Ciccio Merolla sappiamo ormai tutto, dopo che la sua "Malatia" è diventata l'inno spontaneo e corale del terzo scudetto del Napoli.

Marco Calone lancia il primo singolo nel 2009 con l'album d’esordio “Un figlio d'arte”. Il suo singolo “E staje male” del 2019 - con Fabrizio Corona e Ciro Petrone come attori - vanta ad oggi 20 milioni di views. Nel febbraio 2020 il neonato trio con Niko Pandetta e Pino Franzese balza subito primo in tendenza su YouTube. A maggio dello stesso anno pubblica il brano “Taggio purtato na rosa”, e successivamente le collaborazioni con Francesco Da Vinci per il singolo “Baby c’est la vie” e Ntò per “Senz e te”, e ancora con Nancy, Bema e Paola Pezone. Gianni Simioli nell’ottobre 2021 gli ha conferito il premio San Gennaro Day sul sagrato del Duomo di Napoli, davanti ad ospiti illustri come Andrea Bocelli, Peppino di Capri e Rocco Hunt.

Nel 2022 ha pubblica l’album “Perseveranza” che include i featuring di Guè, Lele Blade, Granatino & Marsica, Stefania Lay Anthony e la sua cara mamma, distribuito dalla sua etichetta Guerriero Record