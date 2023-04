Oshimen-mania, gli 8 cibi che Napoli ha dedicato al calciatore nigeriano

Non solo bandiere, striscioni bianco-azzurri e foto dei giocatori che sventolano sui balconi dei palazzi. Per sostenere il Napoli, ormai vicino alla conquista del suo terzo scudetto, pasticceri, baristi e pizzaioli partenopei hanno creato torte, pizze e anche shot per omaggiare Victor Osimhen. Da giorni, in città impazza "Osimhen mania". Scopriamo quali cibi la città di Napoli ha dedicato all’attaccante azzurro.

Torta Oshimen

Ad averla realizzata Salvatore Mellone, titolare col fratello Giuseppe di Fresco Forno, di una pasticceria di Marianella, nel quartiere di Scampia. La torta al cioccolato con la mascherina dell'attaccante nigeriano è diventata subito virale ed ha dato il via all'Oshimen-mania. Il dolce è stato consegnato personalmente al giocatore del Napoli ed è ormai diventato simbolo di questo Napoli.