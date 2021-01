Capsule e cialde: tutti i segreti per un caffè dal gusto inconfondibile Made in Napoli

Il caffè ci fa iniziare con energia la giornata e per renderlo ancora più speciale bisogna scegliere quello giusto, ancora meglio se nostrano!

Nero, fumante e dall’aroma inconfondibile: il caffè è la bevanda perfetta per una pausa o un momento rilassante. Quando si parla dell’espresso si pensa subito alla moka, ma negli ultimi anni le macchinette sono diventate le più utilizzate nelle case di tutti noi.

Ne esistono ormai di ogni tipo, però le grandi protagoniste sono sempre le cialde e le capsule, che possono essere facilmente acquistate online a prezzi vantaggiosi senza rinunciare al gusto e alla qualità.

La ricerca delle migliori miscele e l'amore per questa bevanda sono da sempre punti cardini di Kamo Caffè, un brand giovane, ma di antica tradizione familiare che ha creato una linea di cialde monodose composta da quattro miscele selezionate e di alta qualità, pensate per accontentare ogni gusto!

La miscela Tolima 100% Arabica è fatta da caffè proveniente dagli altipiani del Sud America. Con un semplice sorso assaporeremo un caffè delicato, morbido e dall’aroma fine che ci lascerà un retrogusto di nocciola tostata. Le cialde Tambora, invece sono ideali se preferiamo un gusto dolce ma un aroma intenso. La pregiata miscela composta da una selezione di caffè Arabica del Sud America, ci restituisce un caffè equilibrato con delicate note di cacao. Un mix di gusto ed aroma sono i tratti distintivi di Fuego, una miscela di caffè ottenuta dalla combinazione di diverse qualità di Arabica del Sud America e da caffè del Sud-Est Asiatico ideale se amiamo un caffè dal carattere deciso e dal corpo consistente.

Per assaporare un espresso come quello fatto al bar, le box da 50 cialde del caffè napoletano Kamo non possono mancare soprattutto se possiamo provarle con uno sconto del 50%!

