Christmas Village: cosa vedere, mangiare e ascoltare

Ha preso vita alla Mostra d'Oltremare di Napoli il Christmas Village, nato dalla fantasia della event creator Cira Lombardo. Si tratta di una vera e propria cittadella del Natale (ingresso da Piazzale Tecchio), che si snoda lungo un percorso suggestivo, tra luci e decori giganteschi, su una superficie di oltre 5.000 metri quadri, all’aperto, nel viale delle 28 Fontane.

Tappeti rossi conducono alle classiche casette in legno dei mercatini (circa 80) e alle diverse aree d’intrattenimento tra giochi per grandi e bambini, compresa una meravigliosa casetta di Babbo Natale, food di livello su un'area di 2.000 mq dove non mancano tavoli e panche (visti tra gli altri Ciro, Tortora, Sorbillo) fino al palco musicale per gli eventi e alla pista di pattinaggio su ghiaccio grande 300 mq.

Il programma

Dal lunedì al venerdì

9:30 Apertura laboratori didattici per visite scolastiche (Escluso giovedì 8 dicembre)

16:30 Apertura al pubblico; 21:30 Chiusura

Attrazioni in programma

-Pista di pattinaggio

-Christmas Market

-Christmas Circus Show

-Casetta di Babbo Natale: Babbo Natale accoglie i bambini nella sua dimora, in compagnia dei piccoli

folletti, per imbucare la letterina di Natale e partecipare al concorso “C’è posta per Babbo Natale”. In palio

un viaggio a Disneyland Paris

-Spettacoli natalizi

-Christmas Photoboot: per scattare le foto ricordo

-Spettacolo di luci

-Truccabimbi

-Giostrine multicolor

-Babydance

-Il villaggio degli elfi magici

-Laboratorio creativo per i più piccoli ? Scrivi la letterina a Babbo Natale

-Area food

Sabato, domenica e giovedì 8 dicembre

11:00 Apertura al pubblico; 23:30 Chiusura

12:30 – 15:30 – 17:30 Christmas Musical con parata finale

Cosa vedere

Christmas Market

Le offerte dei prodotti natalizi rappresentate in un’area commerciale composta da circa

80 casette in legno con una vasta offerta di prodotti e idee regalo (ceramiche, tessili e accessori

per addobbare la casa e, ovviamente, i sapori della tradizione).



Pista di pattinaggio

Un’area di 300 metri quadri, allestita all’interno del Christmas Village, accoglierà chiunque vorrà provare l’emozione di pattinare sul ghiaccio: l'intrattenimento ha accesso gratuito, ma chi non li ha dovrà noleggiare (a pagamento) i pattini.

Area giochi

Si tratta di uno spazio multimediale con diverse opportunità di divertimento ed intrattenimento con le parate dei personaggi più belli ed attualidelle favole, giostrine colorate, circo degli elfi, spettacoli di burattini, ma anche iniziative ludiche di condivisione con i bambini come la babydance e l’area truccabimbi.

Laboratori

Decoupage e altre attività per stimolare e sviluppare le capacità cretive dei bambini. I laboratori sono stati

pensati per fare provare ai bambini differenti esperienze uditive, con la musica; olfattive, con i profumi;

tattili, con la realizzazione di disegni sulle palline di Natale, ma anche per favorire capacità di sviluppo

dell’immaginazione con la realizzazione di disegni e letterine da mandare a Babbo Natale.

Eventi

In cartellone show, eventi, musical e musica live, con ballerini e acrobati e paratecon i personaggi delle fiabe. Ospiti d’onore, dopo l'influencer Beatrice Valli presente all'inaugurazione saranno Aurora e

Ludovica, la youtuber Alyssa e il cantante LDA.