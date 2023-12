A Napoli torna il Christmas Village, dove le persone di tutte le età credono nella magia del Natale | Video e Foto

È un’idea comune che il vero Natale con i suoi preparativi per i festeggiamenti lo si avverte nei paesi del Nord Europa. Inseguendo questa suggestione è stato creato a Napoli il Christmas Village che fino al 30 dicembre sarà alla Mostra d’Oltremare.

Organizzato da Eventitalia, Christmas Village porta un pizzico di quelle atmosfere natalizie nordeuropee con le sue leggende nella città di Partenope mettendo in piedi un vero e proprio villaggio fatto di mercatini allestiti in casette che hanno le caratteristiche di quelle nordiche che vendono prodotti di food e artigianato provenienti sia dall’Italia che dall’estero; le scenografie artistiche piene di luci realizzate da Cira Lombardo; la pista su ghiaccio di pattinaggio dove ragazzi, bimbi e adulti con fierezza su quei pattini noleggiati procedono sornioni senza paura di fare ridicoli capitomboli; c’è Babbo Natale, con la riproduzione della sua casa dove riceve non solo i bambini che vogliono spedire la letterina dei regali, ma anche tanti adulti che con pazienza si mettono in fila per fotografarsi con lui.

Ciò che colpisce andando in giro per il Christmas Village è l’imbattersi in persone di tutte l’età: c’è il gruppo di amici della generazione Z che mangiano zucchero filato e giocano a tiro a bersaglio per aggiudicarsi un ambito peluche; ci sono gli innamorati che immortalano i loro baci nei decoratissimi photo booth perché questo Natale deve essere il più romantico di tutti e ci sono anche coppie mature che stanno da una vita insieme augurandosi che queste feste portino come regalo la serenità, perché in fondo è proprio la cosa che manca di più a tutti. La gente che quest’anno viene al Christmas Village desidera pace o, semplicemente vedere, per qualche ora, meno crudeltà e più magia.

Tutti hanno i desideri e, tutti, sotto sotto, contano sul fatto che quest’anno quei sogni realtà diverranno parafrasando Cenerentola che ancora oggi incanta le bambine che vengono al villaggio napoletano.

La seconda edizione del Christmas Village si è aperta con un tributo ai novantacinque anni della nascita di Topolino, il personaggio iconico di Walt Disney. Il mondo fantastico creato da Disney è tra le attrattive più forti di quest’anno per lo spettacolo delle Principesse protagoniste delle fiabe che intrattengono generazioni di spettatori. La Sirenetta, Belle de La Bella e La Bestia, Elsa di Frozen, Pocahontas sono tutte lì attraendo oggi come ieri uomini e donne che in compagnia dei loro piccolini si lasciano coccolare dalle melodie delle colonne sonore più celebri di quei film d’animazione, dove amarcord e la voglia di andare sempre verso il futuro si mescolano commuovendo anche chi nel mood si sente più affine al Grinch che a Topolino o Santa Claus.

Un villaggio per i napoletani e per i turisti

Market, giochi, giostre gonfiabili ed eventi dedicati all’intrattenimento è strutturato così il Christmas Village che oltre a voler mostrare ai napoletani i profumi e le atmosfere di un altro modo di sentire il Natale, mira ad attirare anche i turisti che trascorrono le feste in città.

“Il Christmas Village ha tra gli obiettivi quello di essere un attrattore turistico. Si celebra l’atmosfera del Natale per consentire alle famiglie che vengono da ogni dove, di vivere momenti di allegria e spensieratezza” afferma Martina Ferrara, ceo di Eventitalia che organizza l’evento “Abbiamo realizzato una pista di pattinaggio e una serie di giochi e spettacoli per i bambini, oltre a prevedere degli appuntamenti con youtuber, tiktoker e influencer seguitissimi da milioni di follower”.

Durante il periodo del Christmas Village, in scena tutti i giorni e in diversi orari, ci saranno spettacoli artistici e musicali come appunto il Musical delle Principesse, Chi ha incastrato Santa Claus. Oltre agli spettacoli e alle partecipazioni dei volti noti ai giovanissimi che seguono TikTok e YouTube, ci sono anche delle attrazioni che uniscono e coinvolgono grandi e piccini come la Tombola musicale per adulti con tanto di aperitivo, dove i numeri prendono vita con note e melodie, la Christmas dance e la Baby dance, senza dimenticare il Truccabimbi dove i bambini possono trasformarsi in piccoli elfi o renne con il fantastico trucco non tossico, studiato appositamente per i più piccoli.