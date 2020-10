Ristoratori e operatori della movida, manifestazione di protesta a Napoli

L'appuntamento è per venerdì 9 ottobre, a via Santa Lucia, all'ingresso della Regione Campania. Ovviamente distanziati e con mascherina. Ristoratori e operatori della movida napoletana riuniti nella Fipe, la Federazione italiana dei pubblici esercizi, non ci stanno e hanno scelto di scendere in campo per dire "no alla chiusura anche di un solo esercizio".

"Non servono restrizioni che penalizzano la categoria, già al collasso tra lockdown ed emergenza pandemica - spiega Eduardo Trotta, titolare dello stellato Palazzo Petrucci - in questi mesi, durissimi, i locali della città hanno dimostrato di volere e di sapere gestire l’emergenza in commpleta sicurezza, nel rispetto della salute di tutti, clienti e dipendenti. Per questo ci opponiamo alla chiusura come decisione indiscriminata".