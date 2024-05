La storica paninoteca chiude i battenti: abbattuto il famoso locale

Dopo la chiusura è stata abbattuta la sede storica della paninoteca "Ciro Mazzella" a Monte di Procida. L'annuncio della chiusura era stato diffuso a marzo dalla proprietà. "Cari amici e fedeli clienti di Ciro Mazzella, È con grande dispiacere che annunciamo la chiusura della nostra storica sede di Monte di Procida, il luogo dove per 50 anni abbiamo condiviso risate, sorrisi e, naturalmente, i nostri panini con tutti voi. Quest'anno avremmo festeggiato un mezzo secolo di tradizione e passione, ma la vita ha altri piani per noi.

Il Comune di Monte di Procida, per questioni legate all'urbanistica, ci ha costretti a dire addio a questo angolo di storia che abbiamo costruito insieme. Nonostante il nostro dispiacere, vogliamo farvi sapere che la storia di Ciro Mazzella non finisce qui. Stiamo già lavorando duramente per trasferirci in una nuova sede e continuare a deliziarvi con i nostri panini unici e irresistibili. Nel frattempo, siamo operativi presso la nostra sede "Mazzella GastroPub" in via Panoramica 123, pronti ad accogliervi con la stessa passione e cordialità di sempre.

Vogliamo ringraziarvi di cuore per tutti i momenti condivisi, per aver scelto Ciro Mazzella come destinazione e per il vostro sostegno instancabile. Siete stati più di clienti, siete stati parte della nostra famiglia, e questo legame è impagabile. Vi chiediamo gentilmente di rispettare questo momento e di evitare commenti polemici o strumentalizzazioni politiche. La nostra priorità è concentrarci sulla continuazione di questa bellissima storia e sul servire la nostra clientela con la stessa passione che ci ha contraddistinti per mezzo secolo. Continuate a seguirci su questo percorso. Siamo pronti a intraprendere la prossima fase della nostra storia e a condividere ancora tanti momenti speciali con voi. Con affetto, La Famiglia Mazzella", si legge in un post.

"Dico una cosa e non esagero, quando oggi pomeriggio ho visto questa scena ho avuto la sensazione di come avessi perso una persona molto cara TRISTEZZA E RABBIA INFINITA", ha invece scritto un cittadino che ha postato un'immagine del marciapiede vuoto.