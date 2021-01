Chiesa di Sant'Antonio Abate: ritrovato un antichissimo reperto

Nell’antica chiesa di Sant’Antonio Abate di Napoli, che risale al 1.300, durante i lavori di restauro fortemente voluti dal parroco don Mario D'Orlando, è stato fatto un importante ritrovamento. Nella Terra Santa - cioè la zona dedicata alle sepolture - posta sotto alla chiesa, infatti, è stato ritrovato un antichissimo "baculo" o bacolo: il bastone pastorale simbolo della dignità vescovile. La notizia è stata data in anteprima su Facebook dal giornalista Pietro Funaro.

Il bacolo di Sant'Antonio

Dalle prime evidenze il pastorale risalirebbe alla fine del 1500.

Il reperto sarà sottoposto a restauro e quindi esposto nella navata della Chiesa.

Sant'Antonio Abate

Sant'Antonio Abate era un eremita, uno dei più illustri nella storia della Chiesa. Era nato nel cuore dell'Egitto. Quando aveva circa 20 anni abbandonò tutto per vivere nel deserto e poi sulle rive del Mar Rosso da dove si allontanò solo 2 volte: per confortare i cristiani di Alessandria perseguitati da Massimino Daia e su invito di un discepolo, Atanasio, per esortare alla fedeltà verso il Conciliio di Nicea. Morì ad oltre 100 anni, nel 356. E' sempre stato ritenuto santo. Anche Costantino e i suoi figli si rivolsero a lui per chiedere consiglio.

Nell'iconografia è raffigurato circondato da donne procaci, simbolo delle tentazioni terrene, o animali domestici, soprattutto il maiale, di cui è il protettore. Da sempre appartiene al culto più antico dei napoletani, che la notte del 17 gennaio continuano a dedicargli l'incendio del "cippo", nonostante divieti e restrizioni, in un misto di tradizione, folklore e devianza.

Lunedì 1 febbraio nella chiesa dedicata al Santo, partiranno i lavori di restauro della Cappella dedicata all’Ordine dei Cavalieri Costantiniani di S.Giorgio, cui l’Abbazia è stata affidata centinaia di anni fa con Bolla Papale.