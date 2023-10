Chiede la pizza con il ketchup "Da MIchele": la reazione della cameriera è virale - VIDEO

Sui social è virale un video che mostra un turista fare una richiesta "strana" ad una giovane cameriera della pizzeria "Da Michele" a Forcella. Il giovane, in particolare, chiede se è possibile avere del ketchup per condire la famosa pizza della famiglia Condurro. La risposta, neanche a dirlo, è stata negativa con la cameriera che ha pronunciato un secco "Assolutamente no".

Le immagini sono diventate virali, anche se dietro il video si nasconde - in realtà - una gag. Il turista, infatti, è un noto food blogger che va - appunto - in giro per il mondo a "provocare2 con richieste strambe famosi chef. Le immagini dello scherzo sono state condivise anche dalla stessa pizzeria sui propri canali social, con il food blogger che ha commentato: "Non scherzare così con pizza e ketchup".