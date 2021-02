Chicago capitale mondiale della pizza, la risposta di Salvatore Esposito (Genny Savastano) fa il giro dei social

Chicago si presenta su Twitter come Capitale mondiale della pizza. In tanti ovviamente contestano tale definizione sui social e non solo, in particolare a Napoli.

La risposta più incisiva e celebre arriva però da Salvatore Esposito, il mitico Gennaro Savastanodi Gomorra, serie tv che ha riscosso un grande successo anche negli Stati Uniti: "Dopo Napoli, cari amici americani".