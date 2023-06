Chiara Nasti si sposa: Zaccagni le dedica una canzone di Tony Colombo

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. La celebrazione è in programma per oggi, martedì 20 giugno, presso la Chiesa Santa Maria in Ara Coeli a Roma al Campidoglio, la stessa dove pronunciarono il loro "sì" Francesco Totti e Ilary Blasi.

La scorsa notte il calciatore della Lazio ha fatto la tipica serenata romantica, andando sotto il balcone della futura sposa con tanto di mazzo di rose. Tra i brani scelti c'era "Ti Aspetto all'altare" di Tony Colombo.

La sorella di Chiara e due suoi migliori amici saranno i testimoni di nozze della sposa mentre per Zaccagni non si sa, anche se potrebbe essere accompagnato da qualche collega della Lazio.