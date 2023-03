Intervento agli occhi per Chiara Nasti: "Sono andata in panico prima dell'operazione"

Chiara Nasti è tornata su Instagram per confidarsi con i suoi followers. L’influencer napoletana ha svelato il motivo della sua breve assenza. La Nasti si è sottoposta ad un intervento chirurgico agli occhi per correggere la miopia.

“Sono stata un mese senza lenti a contatto, solo con occhiali. Quando sono andata in clinica ho avuto un attacco di panico ed ho fatto bloccare la macchina. Al secondo tentativo, un mese dopo, ci sono riuscita. Agli occhi sono molto sensibile. Preferirei toccare qualsiasi altra parte del corpo. Ovviamente ho preso dei calmanti perché avevo molta ansia in corpo", ha detto la Nasti.

“Vi cambia la vita, giuro. Non vedevo l’ora, aspettavo questo momento da non so quanto. È tutto super indolore: vi mettono delle goccine per anestetizzare l’occhio. Niente, è stata una passeggiata. Io mi sono già ripresa: non mi dà fastidio la luce e ci vedo già perfettamente”, ha concluso.