Chiara Nasti attaccata per le foto in costume, la risposta: "Solo invidia"

Nuove critiche per Chiara Nasti dopo che la nota influencer napoletana ha postato delle foto in costume. L'attacco è sempre lo stesso: per i suoi follower è "tutto silicone". Ovviamente la Nasti non ha perso tempo ed ha subito risposto, parlando di "invidia" dietro questi continui attacchi. "Una noce di cocco di silicone. Terribile esempio di chirurgia plastica", si legge in un odei tanti commenti.

La risposta della Nasti è dura: "vabbè se il mio sedere è più bello del tuo non c’è bisogno di prendertela così . Anche perché dovete smetterla di vedere (in generale) ragazze molto carine ed attribuire tutto a quello soltanto perché madre natura non è stata così generosa con voi ?? ritenta prossima vita".