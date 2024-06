Il figlio di Chiara Nasti "esulta" per il gol di papà Zaccagni: le dolcissime immagini sono virali - VIDEO

Sui social è diventato virale un video pubblicato da Chiara Nasti. L'influencer napoletana ha postato le immagini del figlio Thiago mentre guarda affascinato le immagini del gol realizzato ieri sera da papà Zaccagni e che ha permesso all'Italia di Spalletti di passare agli ottavi di Euro 2024.

Le immagini sono state affiancate da un toccante messaggio: "Grazie papà per rendermi così fiero di te , sono stato un mese guardando la maglia dell’Italia,ad indicarla e riconoscerla urlando BA BA BA . Stamattina quando mi sono svegliato mamma mi ha fatto vedere il gol di ieri, sono troppo fiero di te e credo lo siano un po’ tutti qui in Italia . Noi vorremmo essere lì a sostenerti ma mamma ha la pancia troppo grande e siamo in attesa della sorellina . Un giorno potremmo raccontarlo anche a lei 🩷ti amiamo tanto papà ! forza @azzurri 🇮🇹 forza ragazzi!".