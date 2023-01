Chiara Nasti ancora insultata sui social: "Tratta il figlio come un bambolotto"

Nuovi attacchi per Chiara Nasti sui social. Da quando è nato suo figlio, avuto insieme al compagno Mattia Zaccagni, l'influencer partenopea continua a raccontare quotidianamente la sua nuova vita da mamma facendo diventare suo figlio già una piccola star del web.

Comportamento che non piace proprio a tutti, soprattutto a quelli che continuano a commentare le foto della 24enne. Le ultime critiche sono arrivate quando Chiara ha pubblicato un paio di foto insieme al figlioletto che hanno scatenato il caos.

"Ma come lo tiene sto povero bambino" scrive qualcuno, "Glielo spiegate che è ancora un neonato?" tuona, invece, qualcun altro e che anche chi la accusa di usare il figlio come un bambolotto più che come un bimbo vero. I commenti hanno fatto infuriare Chiara che, in risposta ai suoi odiatori, ha voluto dire la sua.

"Ma la quantità di commenti stupidi sotto le mie foto? Gente che mi ricorda che mio figlio non è un bambolotto. Ma di che tipo di malattia soffrono? Davvero fermatevi che le persone sane di mente quando si mettono a leggere vi scambiano per idioti. Fate davvero una gran brutta figura, attaccate l'inattaccabile".