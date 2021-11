Chiara Nasti, l'annuncio sui social: "Sono guarita dal Covid dopo settimane in casa"

"Sono troppo felice perché finalmente sono negativa. Ho avuto il Covid e per questo mi avete visto tutte queste settimane in casa". Questo l'annuncio di Chiara Nasti ai suoi follower attraverso alcune storie pubblicate su Instagram.

"Non l’ho detto perchè tra le persone che conosco alcune mi portano un sacco sfortuna. Me lo sento, io sono una che sente tutte le energie. Figuriamoci se lo dicevo qui, a tutti. Ci sono persone che vogliono letteralmente il male degli altri e io ci credo troppo a queste cose. Sono stata benissimo, non ho avuto nessun tipo di sintomo. Non vedo l'ora di uscire. I miei problemi li tengo per me. Poi quando sono passati, se mi va di dirlo, lo dico. Non faccio post strappalacrime per fare pietà alla gente. Io non sono per queste cose", ha aggiunto la nota influencer napoletana.