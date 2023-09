Chiaia tra acqua e Agenda 2030: tornano i Green blue days, tra progettualità, divertimento e gastronomia

Green Blue Days è un progetto sulla sostenibilità sistemica nato per coinvolgere i giovani sulle tematiche del green e del blue, per migliorare e andare nella direzione che Agenda 2030 indica per un futuro migliore che torna per il terzo anno dal 27 al 29 settembre al Complesso Monumentale Ravaschieri (via Riviera di Chiaia, 126). Due i momenti in cui la rassegna si articola: Green Blue Days Action 2023 e Green Blue Days Forum 2024.

Nel corso dei tre giorni città e cittadini porteranno avanti azioni concrete, a partire dalle Vie sostenibili (viesostenibili.it) mentre all’interno del Complesso monumentale Ravaschieri il confronto scientifico che si svilupperà attraverso Circle Time in Agorà con esperti di sostenibilità, Start up Arena, Keynote speaker, World Cafè e poi progetti innovativi, didattici speciali da sostenere attraverso una raccolta fondi ed ancora tanto altro con il coinvolgimento di università, istituti di ricerca, imprenditori e istituzioni.

“Etica e responsabilità sono fondamentali per poter procedere sulla via del cambiamento seguendo le indicazioni di uno sviluppo sostenibile. La nostra iniziativa sin dall’inizio è nata per essere un ponte tra istituzioni, aziende, studenti e privati cittadini, al fine di promuovere scambio e conoscenza. Vogliamo una nuova coscienza, per diffondere nuovi modelli di produttività, rigenerazione, sviluppo ed inclusione”, spiegano le ideatrici del progetto e fondatrici di Green Blue Days Sonia Cocozza, Creative Director; Rosy Fusillo, Project & Design Manager;, Elisabetta Masucci, Event Manager con il coordinamento scientifico del CNR IRISS Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo diretto da Massimo Clemente e il sostegno dell’Università degli studi di Bari – Dipartimento Jonico, New European Bauhaus, Giffoni Hub, WWF, ONTM, Lupt.

Green Blue Days è anche partner dell’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’ospitalità Alberghiera Rossini di Napoli e dell’I.P.S.E.O.A. Duca di Buonvicino di Napoli.

L’apertura dei Green Blue Days avverrà il 27 settembre alle ore 10, con il sindaco Gaetano Manfredi, Rodolfo Conenna - Direttore Generale AORN Santobono Pausilipon, Flavia Matrisciano – Direttrice Fondazione Santobono Pausilipon, Massimo Domenico Vito – RETE GIOVANI, Massimo Clemente – Direttore CNR IRISS, Antonio Uricchio – Presidente ANVUR, TBD - Università degli Studi di Napoli Federico II, Gerardo Canfora – Rettore Università degli Studi del Sannio, Lucio D'Alessandro – Rettore Università Suor Orsola Benincasa, Michele Dassisti - Delegato del Rettore Politecnico di Bari, Isabella Pisano - Delegato del Rettore Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Tantissimi i progetti che si alterneranno durante i tre giorni che vedranno la presenza di scienziati di levatura internazionale come Mariafelicia de Laurentiis, l’attenzione del Parlamento europeo con la presenza della vicepresidente Pina Picierno e del Parlamento italiano con il vicepresidente della Camera Sergio Costa, imprenditori come il presidente di ACEN Angelo Lancellotti, ed il nuovo ambassador 2023, lo scrittore Maurizio de Giovanni che prende il posto dell’uscente Nicola Tagliafierro di Enel X.

Tra i progetti si potranno vedere il Giardino Secco, realizzato dal tecnico del verde Giovanni Masucci di Batù srl in collaborazione con il garden designer Pasquale De Luca; REBORN: Il progetto di Gianluca Migliorino Design che affronta il tema del post consumer waste; 5VIE con una mostra-evento collettivo dal Titolo “Prendete e mangiate”; la performance della fashion designer, architetto Chiara Perrot sull’upcycling.

Un cocktail inedito accompagnerà l’apericena del 28 sera. Significativo il nome “Acqua in bocca”. Un cocktail sostenibile ideato da Salotto Martucci in occasione dei Green Blue Days. Infatti, con il drink “Acqua in Bocca” si potrà scegliere di sostenere la realizzazione dei progetti Green Blue Days APS. Tante iniziative, tutte orientate alla sostenibilità. Anche le degustazioni dedicate all’acqua Wami, al caffè Aloja, alla birra Chiaia, alla pasta Mulino Caputo ed al vino delle Cantine degli Astroni. Lo studio di Architettura Crociferi è infine il protagonista dello special project di questa edizione. Kiosk ideato e progettato in scala 1:1 in collaborazione con Green Blue Days è un progetto “open source” di arredo urbano.