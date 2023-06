20 chef stellati e maestri pasticcieri assieme per una cena da sogno

Cena di gala questo martedì, 13 giugno, a Vico Equense, con oltre 20 chef pluri stellati e i maestri pasticcieri dell'AMPI. 250 i commensali, che per poter partecipare a questa esperienza unica hanno effettuato una donazione del valore di 330 euro cadauno, che saranno destinati alla realizzazione di 5 progetti curati da Fondazione Umberto Veronesi; La bottega dei semplici pensieri, associazione di volontariato costituita da familiari di persone affette da sindrome di down; ALTS, associazione per la lotta dei tumori al seno; Noi con Voi, associazione per l’aggiornamento tecnologico del programma di endoscopia pediatrica e lo studio delle malattie infiammatorie croniche intestinali dell’età evolutiva dell’Azienda ospedaliera Federico II di Napoli; Fondazione sostenitori dell’ospedale Santobono di Napoli; associazione Aequa solidale, costituita dalla maggior parte delle parrocchie vicane e dalla Caritas Diocesana.

Motore dell’evento, come sempre, lo chef Gennaro Esposito.

I più grandi chef d'Italia cucineranno un menù stellato a 40 mani nella gigantesca cucina di Pizza a Metro, lo storico locale di Vico Equense da oltre 50 anni situato in via Nicotera e assurto poi ad Università della Pizza. “Siamo orgogliosi - ha dichiarato il direttore di Pizza a Metro, Giovanni Rivieccio - di poter ospitare così tanti chef stellati nella nostra cucina per dar luogo a una cena che resterà nella storia per la forza che lo straordinario mondo della ristorazione può avere anche verso importanti cause benefiche. Ringraziamo lo chef Gennaro Esposito per averci dato questa opportunità che conferma l’unione di brand vicani - sia pure profondamente diversi per target di riferimento - rispetto a progetti capaci di valorizzare il territorio nel suo insieme e di guardare con attenzione a tematiche di straordinaria rilevanza sociale”.

Cena delle stelle: chi sarà ai fornelli