Notte di stelle a Palazzo Petrucci il 16 novembre

A Palazzo Petrucci la notte del 16 novembre si illumina di Stelle, per l'evento organizzato per Telethon assieme a BNL BNP Paribas. Obiettivo: raccogliere fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

L'evento si annuncia imperdibile, per il livello sia del parterre, sia degli chef messi assieme dai padroni di casa, Edoardo Trotta e Lino Scarallo che spiegano: "Notte di Stelle a Palazzo Petrucci vuole essere doppiamente buona: con le proposte culinarie dei protagonisti della scena gastronomica nazionale e con la generosità dei partecipanti".

Le stelle

Per la serata evento ai fornelli ci saranno 4 chef, 1 pizzaiolo, 1 gelatiere e 1 pasticciere tra i maggiori protagonisti della scena gastronomica italiana. Si tratta di Pino Cuttaia, chef del ristorante due stelle Michelin La Madia di Licata (Sicilia); Lele Usai, chef del ristorante il Tino di Fiumicino (Lazio); Oliver Glowig, chef di Locanda Petreja a Todi (Umbria); Renato Bosco, il pizzaiolo ricercatore di Saporè a San Martino Buonalbergo (Veneto); Sergio Dondoli, il gelatiere di San Gimignano (Toscana); Giuseppe e Prisco Pepe della pasticceria di Sant’Egidio del Monte Albino (Campania). Con loro, ovviamente, il team di Palazzo Petrucci con lo chef del ristorante stellato Lino Scarallo e il pizzaiolo di Cucina Lievitata Michele Leo. La serata sarà ricca anche di musica e divertimento

Come partecipare

Per partecipare occorre inviare un bonifico con una donazione minima consigliata di 150 € a persona. Gli Iban dei conti correnti di BNL - BNP Paribas (banca tesoriera di Telethon) sono

IT82J0100503215000000009500 per le persone fisiche

IT55L0100503215000000011100 per le società

e la donazione è fiscalmente deducibile.

La serata avrà inizio alle ore 20.

Il menu

Le postazioni dei maestri del gusto saranno dislocate nei saloni dei tre piani e la speranza che il meteo possa regalare anche la bellezza della terrazza affacciata sul mare. Il menù prevede

Arancino di triglia alla cacciatora (Lele Usai)

Doppio Crunch fonduta di Monte Veronese, radicchio rosso di Verona e tastasal (Renato Bosco)

Soffiato di Tortano (Lino Scarallo)

Polpette al ragù napoletano (Lino Scarallo)

Pita con carbonara di calamari (Michele Leo)

Biscotto alla Marenna con salsiccia e friarielli (Michele Leo)

Fiordilatte, pepe e limone (Lino Scarallo per Latteria Sorrentina)

Trasparenza di calamaro in salsa di acciuga (Pino Cuttaia)

Cappelletti con parmigiano stagionato 60 mesi in brodo di murena ed alghe (Lele Usai)

Eliche cacio e pepe con ricci di mare (Oliver Glowig)

Risotto con soffritto (Lino Scarallo)

Porco cinturello orvietano con salsa ai grani di senape e purea di patate al porro e caviale (Oliver Glowig)

Gelato alla Crema di Santa Fina con bacche di vaniglia bourbon del Madagascar, pistilli di zafferano di San Gimignano e pinoli di Pisa (Sergio Dondoli)

Gelato Rosemary Baby al lampone e rosmarino (Sergio Dondoli)

Panettone 2022 (Pepe Maestro Dolciere)

Tutto sarà accompagnato da Bollicine Alta Langa Millesimato 2018 (Banfi) e I cocktail al Malandrino con Mercanti di Spirits Americano Borbone Negroni Borbone Mercanti Spritz Procida Queen Corricella & Tonic