Ieri Oggi Domani: a quattro mani, con la stella Michelin Domenico Iavarone, del Josè di Torre del Greco

Serata davvero speciale nella trattoria-pizzeria di via Nazionale “Ieri, Oggi, Domani” dove si è prestato ai fornelli lo chef del “Josè Restaurant" di Torre del Greco - stella Michelin Domenico Iavarone per una eccezionale “quattro mani” con il resident chef Antonio Castellano, compagno di studi all'Alberghiero “Cavalcanti” di via Manzoni.

I due amici hanno reinterpretato i grandi classici della Pasqua partenopea tra il passato-Ieri, presente-Oggi e futuro-Domani per la serata organizzata dal patron Pasquale Casillo con il supporto del giornalista Giuseppe Giorgio a cui ha preso parte, tra i tanti, anche il vice presidente del CdA del Gambero Rosso Francesco Cafagna.

A solleticare i blasonati palati

“trancio di pizza asparagi, capocollo, menta e pecorino bagnolese”,

“carciofo reinterpretato cotto a bassa temperatura con uova, salame, parmigiano reggiano e fonduta di provola affumicata”,

“fettuccella con ciccioli di maiale, fave e ricotta salata”,

“cosciotto di agnello in forno a legna con patate, piselli e maionese fatta in casa”

“pastierina con gelato alla ricotta con salsa d'arancia candita”.