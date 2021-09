Lo chef stellato Gianluca D'Agostino lascia il Veritas

Dopo 11 anni è arrivato al capolinea il sodalizio tra lo chef stellato Gianluca D'Agostino e il patron del Veritas di Corso Vittorio Emanuele, Stefano Giancotti. Dal prossimo mese, infatti, D'Agostino sarà impegnato in una nuova accattivante sfida.

La nuova sfida dello chef stellato

«Come sempre accade al termine di un lungo e straordinario viaggio, il momento dei saluti è il più difficile specie quando le esperienze vissute hanno regalato momenti indimenticabili - evidenzia lo chef Gianluca D'Agostino - Nel ripercorrere gli anni trascorsi al Veritas ringrazio quanti hanno reso memorabile questa esperienza: ciascun collaboratore senza distinzione di ruoli con la sua professionalità il suo impegno e la sua passione ha lasciato un pezzo della sua vita dentro di me. Ringrazio Stefano Giancotti naturalmente per aver creduto in me e avermi dato la possibilità di imprimere un'impronta al Veritas che si è rivelata nel tempo vincente».

Alla fine di un viaggio c'è sempre un altro viaggio

Nato a Napoli da genitori irpini di Castelvetere sul Calore, culla della maccaronara e della più autentica cucina dell'entroterra campano, cresciuto ad Avellino, lo chef D'Agostino ha costruito i suoi successi lavorando sull'esaltazione della purezza di ingredienti in grado di rievocare storie, aneddoti, immedesimazioni. Un solco dal quale è pronto a ripartire con nuovi stimoli ed ambizioni «Alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare come cita una famosa canzone. Ed è così - afferma Gianluca D'Agostino - che mi sento in questo momento sospeso tra la nostalgia di lasciare la mia vecchia squadra e l'entusiasmo con cui intravedo il panorama dietro un nuovo orizzonte. Il filo conduttore che lega passato e futuro? L'affetto della gente lo stimolo più grande per chi fa questo mestiere»