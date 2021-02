Un panino per la gioia dei bimbi più fragili. L'iniziativa a Napoli

La cooperativa Eco in collaborazione con McDonald’s, Divella e Banco Alimentare lancia l'iniziativa "un cheesburger di solidarietà per i bambini napoletani". Si tratta di una raccolta di generi alimentari e regali destinati ai più piccoli e fragili: 200 panini a settimana, biscotti e pacchi di pasta per le famiglie disagiate.

Parte l'iniziativa "un panino cibo per il morale in tempi di lockdown”, grazie ad un accordo tra Banco Alimentare, il McDonald's , il pastificio pugliese Divella e la cooperativa Eco. Fino a fine marzo, due volte a settimana, il martedì ed il venerdì, saranno distribuiti duecento panini ai bambini del rione Salicelle e a quelli delle parrocchie del Rosario, del Sacro Cuore e delle Salicelle, e ancora generi alimentari ai senzatetto di Napoli.

Il menù prevede un doppio cheeseburger, frutta e acqua minerale.

L'iniziativa coinvolge 14 ristoranti in Campania: "L’iniziativa porterà alla distribuzione di 100.000 pasti caldi alle strutture che offrono accoglienza a persone in difficoltà - spiega Roberto Tuorto, presidente del Banco alimentare della Campania - un lavoro enorme, reso possibile dalla disponibilità di tanti volontari, uomini e donne di buona volontà, che sono la grande forza del Banco Alimentare".

"Non si tratta soltanto di distribuzione di generi di prima necessità alle persone più bisognose - spiega la pedagogista Sofia Flauto, ideatrice della partnership - ma è un vero e proprio sostegno psicologico ai bambini. I panini, i biscotti, sono infatti un momento di svago, di festa, di gioiosa comunità a casa oppure con gli amici. Il cheesburger di McDonald's è magari anche qualcosa che in alcune case viene visto come un premio oppure un lusso. Come cooperativa, oltre a stare vicino ai senzatetto, infatti, abbiamo deciso di sposare tutte quelle iniziative a sostegno dei bambini affinché possano sentire accanto a loro il valore della solidarietà in un momento difficile come quello che stiamo attraversando".