"Cercasi nonna da adottare": l'appello su Facebook

"Salve a tutti,sono Rosita e ho 22 anni": inizia così il post sulla bacheca del gruppo Facebook "Sos aiutiamoci tra noi", creato da Sergio Colella e Rosanna Terracciano e diventato vero punto di riferimento per oltre 125mila persone di Napoli e dintorni.

Rosita spiega che è una studentessa universitaria di Psicologia e lavora come babysitter di due bimbi di 5 anni e quindi aggiunge: "In seguito alla perdita della mia cara e dolce nonna ho deciso di volermi prendere cura di qualche nonna che ha bisogno di compagnia. Per qualche pomeriggio a settimana mi piacerebbe accompagnarla a fare passeggiate all'aria aperta, a fare la spesa, qualche partita a carte, prepararle qualche pasto delizioso, fare quattro chiacchiere. Preferibilmente in zona Fuorigrotta".

Insomma un modo per tenere vivo l'aspetto più bello di quel legame nonna/nipote: l'affetto, fatto di tempo dedicato e condiviso, di presenza, di vita comune.

E per quanti avessero la tentazione di pensare male, nel post di Rosita c'è una precisazione: "Preciso che non chiedo nessun tipo di compenso, lo faccio con affetto".