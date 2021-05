La minista Elena Bonetti ad Afragola ed Ercolano per l'inaugurazione dei Centri antiviolenza

"Domani sarà una giornata speciale per la lotta contro la violenza sulle donne", annuncia sui suoi canali social Barbara Preziosi, coordinatrice di Italia Viva per la provincia di Napoli spiegando che si inaugureranno infatti, in ordine di tempo, il Centro Antiviolenza Annabella Cozzolino a Ercolano e il Centro Antiviolenza (I.S.V.) del Servizio Politiche Sociali del Comune di Afragola.

"Come coordinatrice provinciale di Italia Viva sono orgogliosa di questo risultato, frutto dell’impegno di tante anime della società assieme alle istituzioni", aggiunge Preziosi che sarà prima ad Ercolano (ore 16.00) e poi ad Afragola (ore 19.00), per il taglio del nastro, con la ministra Elena Bonetti.

"L’apertura di questi Centri Antiviolenza è un momento importante - spiega ancora Preziosi - non solo per ciò che potranno fare in aiuto delle donne ma anche per ciò che rappresentano: un baluardo di libertà e di emancipazione da un fenomeno odioso ancora oggi drammaticamente presente nel nostro Paese".