Cena & dormi: temporary restaurant per lo stellato Veritas presso il Grand Hotel Parker's

Si rafforza il sodalizio tra Parker’s e Veritas, a testimonianza dell’ottima riuscita della formula che ha già permesso a molti di vivere una "staycation" da sogno senza allontanarsi da Napoli, grazie all'unione perfetta tra Salvatore Avallone, patron del Grand Hotel Parker’s e Stefano Giancotti, proprietario del ristorante Veritas.

Staycation stellata: George e Veritas emporary restaurant

Dopo gli ultimi provvedimenti, con la chiusura serale dei locali, il management del Grand Hotel Parker’s ha deciso di mantenere comunque aperte le porte per dare la possibilità sia allo staff di continuare a lavorare sia, anche, sfruttando l’opzione “cena e dormi da noi”, ai clienti di continuare a godere dei manicaretti del ristorante stellato George al sesto piano, con pernottamento incluso nelle camere dell’albergo e servizio garage.

Da qui, è nata l’idea di offrire la stessa formula, ospitando negli spazi del ristorante panoramico Le Muse, disponibile anche per il servizio della cena, la brigata di sala e cucina, capitanata dallo chef Gianluca D’Agostino del Veritas, che ha la propria base sempre al Corso Vittorio Emanuele, a pochi passi dal Parker’s. “Riprendiamo l’esperienza al Parker’s con ancora più entusiasmo, visto l’ottimo lavoro svolto nel periodo natalizio. Ringraziamo con grande affetto la famiglia Avallone e tutto lo staff per la loro generosità” dice lo chef del Veritas che si fregia di una stella Michelin. E Stefano Giancotti, patron di casa Veritas aggiunge: “L’invito di Tani Avallone è stato una manna dal cielo, benzina nel motore, la scintilla che ci ha permesso di riaccendere la macchina. Il co-working e il co-marketing ci hanno stimolato alla grande e posso affermare, senza ombra di dubbio, che questo verrà ricordato come uno dei periodi più creativi della storia del Veritas”.

Il temporary restaurant by Veritas presso il Parker's funzionerà dal mercoledì al sabato, dalle 20.00 alle 23.00, fino al 30 aprile.