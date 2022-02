A Napoli il Natale 2022 brillerà con "Luci d'autore": luminarie in più piazze e più strade

5 milioni per il progetto "Luci d'autore" per il Natale 2022

Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli, sulla scia dell'entusiasmo suscitato dalle luminarie accese per il Natale 2021, rilancia e per il 2022 annuncia "Luci d’Autore": un investimento di cinque milioni di euro (3 della Camera di Commercio, 2 della Città metropolitana), l'aumento del numero di piazze e strade che saranno illuminate ad hoc e la direzione artistica del maestro Lello Esposito (in forma gratuita) per un progetto che, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti e la Federico II - Dipartimento di Architettura, con il sostegno dell'amministrazione comunale, punta a coinvolgere i giovani e in particolare i giovani artisti.

Customer satisfaction

Che le luminarie 2021 siano piaciute, e anche tanto, lo attesta il “Report di Ricerca Statistica di Customer Satisfaction” commissionato dalla Camera di Commercio alla DMI - Demos Marketing International.

I dati sono stati illustrati dal direttore della DMI, Nicola Cacace, nella sala delle Grida della Borsa: i residenti delle municipalità, in particolare nelle periferie - ha spiegato Cacace - hanno percepito la Camera di Commercio come istituzione vicina ai cittadini. L’iniziativa ha poi contribuito alla voglia di shopping (+25%) e al ritorno economico per l’afflusso di visitatori (+39%).

“Sono certo che le nostre luci porteranno tanti turisti e daranno un contributo al rilancio della città”, ha detto Fiola, aggiungendo che per fare bene le cose c'è bisogno di organizzazione e della giusta tabella di marcia.

Entusiasta l'artista Lello Esposito che ha spiegato che il prossimo Natale avremo luci "di Napoli", nel senso più pieno dell'espressione: rappresenteranno infatti i simboli, la cultura, la tradizione che la rendono "una città mondo".