Cazzimbocchio: cos'è, dove trovarlo e come usarlo

Cazzimbocchi a Napoli ce ne sono diversi, ma uno solo può essere gustato al cucchiaio.

Il termine, spiegano esperti e studiosi della lingua partenopea, potrebbe derivare dal tedesco katzenkopf che vo' dicere capa 'e jatta, per quanto sia difficile resistere alla tentazione del richiamo di una ben più nota parola della nostra lingua per indicare il membro maschile.

In ogni caso, il primo e più comune significato di cazzimbocchio è sanpietrino, ovvero la pietra di porfido, con forma a piramide tronca, utilizzata per molte strade, ormai sempre più sostituita dal più pratico asfalto.

Cazzimbocchio a Napoli è poi, anche, l'impiccio - di qualsiasi natura - che ci si trova davanti e fa perdere tempo.

Quello più interessante, però, è 'chillo che s'ausa pe' chiammà 'a granita a Napule e 'a Torre Nunziata e vicino 'o Vesuvio: una bevanda rinfrescante, a base di ghiaccio e spremute o sciroppi di frutta, agrumi o menta fresca.

Cazzimbochio tour

Il cazzimbocchio veniva preparato dagli acquafrescai che portavano su carretti, avvolti in teli di juta e lino, grossi blocchi di ghiaccio, utilizzando un apposito attrezzo in alluminio, con cui grattavano il ghiaccio per poi insaporirlo con pezzi di frutta o succhi freschi.

In genere (non essendoci ancora il monouso) veniva servito direttamente in mano e andava consumato velocemente, prima che si sciogliesse.

Assai diffuso nella prima metà del '900 era andato man mano a sparire, sostituito dal cono da passeggio o da prodotti industriali. Almeno fino ad oggi, perché questo glorioso pezzo della storia gastronomica della nostra città è stato riscoperto e valorizzato in ottica mixology come street cocktail da gustare al cucchiaio. A servirlo esclusivamente il caratteristico carretto - nella foto - in tour per la Penisola per far conoscere il "new cazzimbocchio" in Campania e in tutta Italia.

Dove assaggiare il cazzimbocchio

Se volete assaggiare il cazzimbocchio, in questi giorni lo trovate a Napoli in via Carlo Poerio n.13 e a Sant’Anastasia in Piazza Trivio n. 19, dove sta riscuotendo un tale successo da diventare un vero e proprio must dell'estate partenopea.

La ricetta del new cazzimbocchio

La ricetta del new cazzimbocchio prevede, come da tradizione, l’utilizzo di ghiaccio tritato arricchito da circa 3 ml di Hendrick’s gin e 6 ml di sciroppo a disposizione in tre varianti: limone, cetriolo e rosa.

Per rispettare la tradizione, il ghiaccio viene tritato grossolanamente e lasciato riposare per un breve lasso di tempo. Attenzione: per esprimersi al meglio, il “cazzimbocchio” richiede di essere consumato in fretta, come un tempo, perché se si scioglie perde tutta la sua unicità.

Il cazzimbocchio napoletano alla conquista d'Italia

La bevanda è stata scelta come protagonista dell' “Unusually Refreshing Summer Tour” organizzato da Hendrick’s Gin, brand internazionale specializzato nella realizzazione del noto distillato. “Porteremo in Italia la freschezza necessaria per combattere il caldo estivo – afferma Solomiya, brand ambassador Italia di Hendrick’s Gin – La tradizionalità del “cazzimbocchio”, bevanda storica campana e soprattutto made in Italy, si sposa alla perfezione con il nostro gin. Realizzeremo tante ricette gustose e dissetanti per soddisfare i cuori e i palati degli appassionati dell’intero territorio nazionale durante un tour della durata di circa otto settimane. La ricetta del nostro personalissimo “cazzimbocchio”, come da tradizione, prevede l’utilizzo di ghiaccio tritato arricchito da circa 3 ml di Hendrick’s gin e 6 ml di sciroppo a disposizione in tre varianti”.