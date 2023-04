Nel cuore di Napoli arrivano i pancake hot di "Cazzetteria"

Arriva a Napoli una sede di "Cazzetteria Zizi". Il noto marchio ha deciso di aprire un nuovo punto vendita all'ombra del Vesuvio nel quale offrirà i suoi famosi pancake "hot", a forma di genitali maschili e femminili.

Qualche giorno fa, sui social, è stata annunciata l'apertura prevista per oggi, a partire dalle ore 18, in via Mezzocannone. "Amici finalmente siamo arrivati anche a Napoli. Vi aspettiamo dal 13 Aprile nel cuore della città più bella del Mondo", si legge. Tanti i commenti dei curiosi che attendono di assaggiare i dolci di "Cazzetteria".