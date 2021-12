Cavallo trainato da uno scooter con una corda: le immagini indignano il web

Stanno indignando il web le immagini di un cavallo trainato da uno scooter con una corda. L'episodio è stato ripreso al confine tra Casoria e Napoli, in zona via della Stadera, e denunciato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli

“Trainare in questo modo gli animali oltre che ad essere vietato dalla legge è qualcosa di veramente indegno ed inumano, certa gente non ha il minimo rispetto per gli animali, questi addirittura portano a spasso un cavallo per strada tenendolo legato con una corda mentre loro viaggiano è in scooter. Abbiamo proceduto ad inviare il filmato alle autorità e sporgere denuncia. Continueremo batterci fino a che gli animali non saranno davvero rispettai e tutelati. Occorre una rivoluzione giuridica ma anche e soprattutto culturale.”, ha detto Borrelli.