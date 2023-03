Cavalli "vestiti" a festa per il Napoli: le immagini sono virali

Napoli si sta già preparando, con striscioni e bandiere, alla possibile festa Scudetto. Una festa che sta travolgendo tutti, anche i turisti. Ma non è tutto. In città, infatti, anche gli animali vengono chiamati a festeggiare.

Alcuni giorni fa una coppia di cavalli - uno in "stile" Osimhen con tanto di ciuffo biondo - ha attraversato le strade del centro storico suscitando la curiosità di diverse persone. Le immagini sono finite subito sui social dove sono diventate virali.

Una di queste è stata condivisa da Giovanni Mellino che, in un post, scrive: "Avevo già incrociato, per le vie di Napoli, qualche cagnolino con la maglietta di Osimhen, ma i cavalli non li avevo ancora visti. Da Napoli è tutto".