La promessa di Caterina Balivo: "Ecco cosa farò quando il Napoli vincerà lo Scudetto"

Caterina Balivo, ospite di Francesca Fialdini, si è raccontata tra vita professionale e privata ed ha parlato anche della sua grande passione per il calcio e la squadra del Napoli. “Tifare Napoli è molto glam e il mio tifo per questa squadra è incondizionato da sempre, al punto che se dovesse vincere lo scudetto giuro che farò la pizza in piazza”, ha detto la conduttrice.

Il cuore di Caterina Balivo batte forte per i colori azzurri e non lo ha mai nascosto. "E perché dovrei farlo? Io vorrei condurre un programma di calcio. Ma uno che parli solo della mia squadra…". Un progetto che prima o poi si avvererà. Tanto che "mia figlia si chiama Cora ma per un po’ di mesi ho pensato di chiamarla Cira. E ancora oggi quando scrivo Cora sul telefonino mi esce Cira. E allora mi dico: “Vedi, dovevo chiamarla Cira”".